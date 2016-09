(TH) Beim Seven Nations Challenge, der vom 17. bis 20. September 2015 in London stattfand, musste sich unser Team nur den Teams aus Großbritannien und Dänemark denkbar knapp geschlagen geben. Die Aussteller Prof. Damian Läge, Rolf-Dieter Jaretzky, Carsten Mintert und Arnim Knapp haben mit ihren Exponaten diesen Erfolg "eingefahren". Der Wettbewerb, an dem auch noch Teams aus den USA und Australien sowie Schweden und Belgien teilnahmen, war eine Schau der Extraklasse. Der 4. Seven Nations Challenge wird 2018 erneut in Großbritannien stattfinden.