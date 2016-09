(mh) 1250 Jahre alt wird der Wormser Stadtteil Horchheim, in dem der Wormser Briefmarkensammlerverein seine Veranstaltungen durchführt. Grund genug, dass sich die Wormser Sammler mit einer großen Aktion am Festwochenende (05. Und 06. März) beteiligen. Gleichzeitig feiern die Horchheimer an diesem Tag den „Sommertag“, bei dem der Winter ausgetrieben wird, und bei der die sogenannten „Dreizackwecke“ in die Zuschauer geworfen werden. Im Mittelpunkt steht eine Ausstellung mit Ansichtskarten und der Postgeschichte des Ortes, sowie von Sammelbildern der Firma „Pfeiffer und Diller, dem ehemals größten Arbeitgeber. Dazu bietet der Wormser Verein einen Satz an Briefmarken individuell, die das Ortsjubiläum, eine historische Ansicht und den Sommertag hinweisen. Ein Plusbrief und ein Sonderstempel ergänzen das Angebot. Ein Team der Post wird vor Ort sein. Geöffnet ist die Ausstellung im Horchheimer Bürgerhaus (Alter Marktplatz 1, 67551 Worms-Horchheim) am Samstag, 05. März von 14.00 – 21.00 Uhr und am Sonntag, 06.März von 13.00 – 17.00 Uhr. Kontakt: Ernst Holzmann, Höhlchenstr. 27, 67551 Worms, Tel.: 06241-36641, Mail: Briefmarken-Worms@t-online.de www.briefmarken-worms.de