Die Ausstellung "Die Post in Gleiwitz" die am 31. Januar eröffnet wurde, ruft großes Interesse hervor. Schon bei der Eröffnungsfeier gab es einen großen Andrang und 150 Besucher fanden den Weg ins Haus Schlesien. Die Museumsleitung zeigt sich hiervon beeindruckt da es schon lang nicht mehr so viele Besucher bei einer Eröffnungsfeier gab. Die Ausstellung ist noch bis zum 08. Mai geöffnet und kann zu folgenden Zeiten besichtigt werden: Dienstags bis Freitags: 10-12 Uhr, 13-17 Uhr Samstags, Sonntags und Feiertags 11-18 Uhr Adresse: Haus Schlesien Dollendorfer Str. 412 53639 Königswinter Den Bericht aus dem Haus Schlesien finden Sie hier