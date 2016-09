(rk) Die Bundesarbeitsgemeinschaft Portugal und ehemalige Kolonien e.V. legt die zweite Ausgabe ihrer Reihe „Digitale Bibliothek“ vor. In dem neuen Heft werden Philatelie und Postgeschichte der Inselgruppe São Tomé e Príncipe im Zeitraum 1948 bis nach der Unabhängigkeit 1977 vorgestellt. Aus politisch-wirtschaftlicher Sicht war die portugiesische Kolonialzeit auf São Tomé e Príncipe (in Deutschland früher auch St. Thomas- und Prinzeninsel genannt) keine Glanzzeit, aus philatelistischer Sicht gibt es jedoch einige schöne Briefmarken zu entdecken, manchmal sogar echt gelaufene Belege oder einige Ganzsachen. Da das Gebiet aber nur sehr selten in den Schlagzeilen zu finden war und ist, wurden auch Philatelisten kaum darauf aufmerksam. Das Heft soll dazu anregen, sich mit einem weitgehend unbekannten Gebiet zu beschäftigen. Jeder Interessant kann die „Digitale Bibliothek“ per E-Mail kostenlos bei der Arge Portugal ( reinhardkuechler@yahoo.de) bestellen. Mit der 2014 gestarteten „Digitalen Bibliothek“ versucht die Arge Portugal, neue Freunde für das große Spektrum der lusitanischen Philatelie anzusprechen. Die Ausgaben werden den Mitgliedern, den philatelistischen Bibliotheken und den deutschsprachigen Fachzeitschriften per E-Mail kostenlos zur Verfügung gestellt. Um keine Kosten entstehen zu lassen, handelt es sich ausschließlich um Dateien im pdf-Format. Gleichzeitig können frühere Ausgaben auch rückwirkend kostenlos bei der Arge Portugal bestellen. Die erste Nummer der „Digitalen Bibliothek“ stellte „Die Postverbindungen nach Portugiesisch-Indien gegen Ende der portugiesischen Herrschaft im Dezember 1961“ vor. Kontakt zur Arbeitsgemeinschaft Portugal über den 2. Vorsitzenden Reinhard Küchler (E-Mail: reinhardkuechler@yahoo.de). Hier kann auch ein aktuelles Info-Paket als pdf-Datei angefordert werden. Weitere Informationen über die Arbeitsgemeinschaft gibt es im Internet unter www.arge-portugal.de