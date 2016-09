(BDPh) Über den 114. Deutschen Philatelistentag in Gotha im September vergangenen Jahres wurde bereits mehrfach in allen philatelistischen Medien ausführlich berichtet. Bereits vor Ort hatten sich die Vertreter der ausländischen Verbände aus Großbritannien, Österreich, Slowenien und der Schweiz lobend über die Veranstaltung geäußert, und waren insbesondere durch das starke Angebot an Veranstaltungen und die hohe Besucherfrequenz beeindruckt. In der Vorstandssitzung der Federation of European Philatelic Associations (FEPA) hat sich der Verband entschieden, die Auszeichnung für außergewöhnliche Aktivitäten und Werbung für die Philatelie an den Verein nach Gotha zu vergeben. Die weiteren Preisträger in dieser Klasse stammen aus Sofia/Bulgarien, Bergamo/Italien, Avilés/Spanien und Lugao/Schweiz. Die Medaille für außergewöhnlichen Service der organisierten Philatelie erhielt Francis Kiddle. (posthum) Die Literatur Medaille für besondere Studien und Forschung erhielt Michéle Chauvet (Frankreich) für ihr Werk „Les tarifs helléniques des lettres internationales 1861-1878“. Die FEPA ist der Kontinentalverband von 43 philatelistischen nationalen Europäischen und Mittelmeer Anrainer Verbänden.