24.02.2016 Kategorie: Nachrichten Neue Ausgabe des Jungen Sammler 1/2016 (ab) Die neue Ausgabe des Jungen Sammlers trägt den Themenschwerpunkt Mecklenburg-Vorpommern. Beiträge zur klassischen und modernen Postgeschichte, über Land und Leute und die Geschichte des Landesringes, in dem in diesem Jahr die DPhJ-Jahreshauptversammlung stattfindet, machen den neuen Jungen Sammler wieder lesenswert. Mitmachaktionen, wie das beliebte Junge Sammler Quiz, und die Weiterführung der Reihe über Ländersammlungen (diesmal mit dem Thema Griechenland) runden das Heft ab. Fast schon traditionell bittet die DPhJ im ersten Heft des Jahres um eine finanzielle Unterstützung der philatelistischen Jugendarbeit und des Jungen Sammlers. Das Heft geht im März an alle DPhJ-Mitglieder auf dem Postweg direkt nach Hause. Im Internet ist das Heft für Mitglieder immer einige Tage vorher verfügbar. Das Heft eignet sich hervorragend um mit Kindern und Jugendlichen Briefmarken zu erleben. Probehefte können gegen Rückporto (€ 1,45) bei der DPhJ-Geschäftsstelle, Frau Gabriele Lennartz, Ahornweg 48 in 52511 Geilenkirchen angefordert werden.

