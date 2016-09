Aktuelle Nachrichten des BDPh







13.02.2016 Kategorie: Nachrichten BDPh-Jurorenseminar in Bietigheim-Bissingen 30 Juroren aus ganz Deutschland treffen sich zur Fortbildung

(BDPh) Aus allen Teilen Deutschlands treffen sich dieses Wochenende vom 13. bis 14. Februar 2016 unter der Leitung von Bundesstellenleiter Dr. Wolfgang Leupold BDPh-Juroren zu einer Fortbildung. Dabei werden Exponate aus den Bereichen Thematik, Postgeschichte und Traditionell in Gruppen juriert. Die Schulung zielt darauf ab, den Teilnehmern eine einheitliche Linie bei der Anwendung des Reglements zu geben. Aktuelle Trends der FEPA und FIP werden ebenso besprochen, wie deren Umsetzung innerhalb des Bundes Deutscher Philatelisten. Neben der Fachschulung kommt der persönliche Austausch untereinander ebenfalls nicht zu kurz. Mit dabei sind die Vorstandsmitglieder Uwe Decker, Thomas Höpfner und Alfred Schmidt, die auch für alle anderen BDPh-Themen Rede und Antwort stehen. Das Seminar findet in den Geschäftsräumen des Auktionshauses Christph Gärtner statt. Der Auktionator stellt nicht nur die Räume zur Verfügung, sondern sorgt auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer. Foto BDPh: v.l. Uwe Decker, Christoph Gärtner, Dr. Wolfgang Leupold

