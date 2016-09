(rr) Hochwertige Einzelstücke und begehrte Sammlungen werden im Düsseldorfer Auktionshaus vom 2.–4. März 2016 vor einem internationalen Publikum versteigert. Unter den zahlreichen Highlights befinden sich auch einige legendäre „Kopfsteher“. Mit dem 5 Mk Kriegsdruck aus dem Deutschen Reich mit kopfstehendem Mittelstück versteigert das Traditionshaus in seiner Frühjahrsauktion eine wahre Deutschland-Rarität (Los 4575). Es handelt sich um das Pendant zum legendären, im Jahre 2006 durch Felzmann versteigerten Colonel-Green-Brief, der mit einer Marke aus dem in Stralsund verkauften Bogen freigemacht war. Das nun angebotene Stück stammt ganz offensichtlich aus dem zweiten, in Hamburg verkauften Bogen. Der Startpreis für dieses Spitzenstück liegt bei 50.000 Euro. Nicht minder hochkarätig besetzt präsentiert sich der Bereich der internationalen Philatelie. Unter anderem ist eine besonders attraktive 1 Fr in lebhaft-vermillon auf Luxus-Briefstück im Programm (Los 4140). Die Marke überzeugt mit ausgesprochen kräftiger Farbe und ist ringsum breit- bis überrandig mit klar und zentrisch aufsitzender Gitterraute. Die Frankreich-Rarität startet bei 12.500 Euro. Faszination für österreichische Philatelie geht von fünf angebotenen „kopfstehenden Parlamenten“ aus. Eines der Top-Stücke, 4 Kr auf Orts-R-Brief WIEN 10.V.21 an prominente Adresse „Rudolf Friedl“ liegt in einwandfreier, unbehandelter Erhaltung vor (Los 4290). Ab 15.000 Euro können Gebote für diese legendäre Seltenheit abgegeben werden. Der Bereich Altdeutschland wartet u.a. mit der seltensten Marke Württembergs auf. Es handelt sich um eine ungebrauchte 6 Kr grün mit Plattenfehler „Einbuchtung in der linken Randlinie“ (Los 4506). 150 Jahre nach Erstaufgabe wird diese seltene Neuentdeckung erstmalig in einer Auktion angeboten. Ausgerufen wird diese rare Marke für 5.000 Euro. Das Deutsche Reich besticht durch ein 8 Pfg Stück Nothilfe „Aachen“ (Los 4736). Durch Bogenumschlag rechts ungezähnt mit Bogenrand handelt es sich wohl um ein seit Jahrzehnten nicht mehr angebotenes Unikat. Der Startpreis für dieses einmalige Exemplar liegt bei 8.000 Euro. Ein museales Exponat erwartet Zeppelin-Begeisterte bei einem großformatigen Fotoalbum aus dem Nachlass des Bordfunkers Willy Speck (Los 3129). Dokumentiert werden anhand von weit über 240 Fotos die Jahre des Luftschiffbaus ab 1900 bis zur Übergabe des LZ-126 – ZR III in Lakehurst an die USA 1924. Dabei sind viele selten gesehene Aufnahmen und Motive, Baudetails, Katastrophen, frühe Luftaufnahmen, Fotos der Mannschaft, technische Details und vieles mehr. Ab 6.000 Euro werden Gebote für dieses einmalige Objekt entgegengenommen. Exotik versprechen im nicht minder gut ausgestatteten Sammlungsteil u.a. China-Sammlungen aus dem Besitz einer lippischen Unternehmerfamilie, sowohl Kaiserreich (Los 6315) als auch Shanghai Local-Post (Los 6318) sind mit jeweils 10.000 Euro bewusst zurückhaltend getaxt. Der Online-Katalog mit allen Losen und Fotos der 155. Auktion ist seit dem 5. Februar auf www.felzmann.de abrufbar. Die Münzauktion findet vom 1.–2.3. 2016 statt. Die kostenlosen Auktionskataloge können online oder telefonisch bestellt werden unter: 02 11/550 440.