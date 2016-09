<h2> </h2> (ss) Die große Ostthüringer Sammelbörse am Sonntag, dem 1.Mai 2016 , von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr , im Kulturhaus Rositz bei Altenburg (an der Bundesstraße 180) steht auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto „Tausch – Verkauf – Beratung – Schätzung – Ankauf“ jedermann kann mitmachen“. Am 1. Mai 2005 startete der Heimatverein Rositz den Versuch eine Sammelbörse im Rositzer Kulturhaus etablieren. Nach 11 Jahren kann man resümieren, dass das Konzept voll aufgegangen ist. Die Ostthüringer Sammelbörse gehört mittlerweile zu den größten Veranstaltungen in Ostdeutschland und hat sich zu einem jährlichen Höhepunkt der Sammler entwickelt. Dies zeigt sich auch an den Besucherzahlen. Im vergangenen Jahr fanden 500 Interessierte und 63 Händler aus ganz Deutschland (Hessen, Bayern, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Nordrhein-Westfalen), Tschechien und Polen den Weg nach Rositz. Es können Briefmarken, Ansichtskarten und Münzen angeboten werden. Der Eintritt beträgt nur 1,50 Euro (ab 9 Uhr), die Gebühr für einen Verkaufstisch nur 7,50 Euro. Tischbestellungen sind bitte über Telefon 034498/22616 (Herr Stange) vorzunehmen. Die Mitglieder des Heimatvereins Rositz sorgen auch in diesem Jahr wieder für ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Besonders beliebt ist der selbstgebackene Kuchen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon 034498/22616 (Herr Stange). Veranstalter Heimatverein Rositz e.V.