25.04.2016 Kategorie: Nachrichten Südwest 2016 vom 17. bis 19. Juni 2016 Symposium des LV Südwest am 18. Juni sowie Veranstaltungsprogramm Vereine in der Philatelie – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft? Referenten: Wolfgang Maaßen, Vorsitzender des Consilium Philatelicum Uwe Decker, Präsident des Bundes Deutscher Philatelisten Moderation: Christian Klouda, LV-Südwest / BSV Heidelberg Ort: Seminarraum des ADAC – Geschäftsstelle Heidelberg, Pleikartsförsterstraße 116, 69126 Heidelberg (ca. 100 m von der Ausstellungshalle entfernt – kostenlose Parkplätze). Einlass und Begrüßung ab 9.30 Uhr. Danach offenes Gespräch über die persönliche Einschätzung der Teilnehmer zur aktuellen Situation der Philatelie. 11.00-11.45 Uhr: Wolfgang Maaßen: Vereinsgeschichte von den Anfängen bis 1945 12.00-13.00 Uhr: Uwe Decker: Beschreibung der aktuellen Situation aus der Sicht des BDPh, anschließend Darstellung der Vision über die Zukunft der Philatelie. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erforderlich bis 10. Juni 2016 beim 1. Vorsitzenden des Briefmarkenvereins Heidelberg: Christian Klouda, Kolbenzeil 12, 69126 Heidelberg Tel.: 06221 / 373331 E-Mail: Christian.Klouda@Briefmarken-Suedwest.de Die „SÜDWEST 2016“ in Verbindung mit dem „Baden-Salon 2016“ und dem „11. Deutsch-Amerikanischen Salon 2016“ findet vom 17. bis 19. Juni 2016 (Freitag bis Sonntag) in der Sporthalle I, Sportzentrum Süd (für Navis: "Pleikartsförster Straße 130"), 69124 Heidelberg, statt. Das Gesamtprogramm zur Veranstaltung finden Sie hier

