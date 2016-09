(wm) Wie im vergangenen Jahr eröffnet das Consilium Philatelicum (CPh) auch in diesem Jahr seine Jahresveranstaltungen mit einem „Philatelistischen Spätschoppen“ im Haus der Philatelie und Postgeschichte in Bonn. Dieser findet an einem Freitagabend von 18–21 Uhr statt und das Thema des Referenten Wolfgang Maassen lautet: „Ein Pionier der deutschen Philatelie: Hugo Schwaneberger. Der Mann, der dem MICHEL-Verlag seinen Namen gab!“ Hinter dem ungewöhnlichen Titel verbirgt sich – philateliegeschichtlich gesehen – eine kleine Sensation, denn der Referent belegt sein Thema ausschließlich mit Originaldokumenten, mit Briefen und Postkarten, Fotos und Werbematerial, das nicht nur Bezug zum Thema hat, sondern nach bisherigem Stand des Wissens von Hugo Schwaneberger selbst bzw. dessen Familie herrührt! Einlass im Haus der Philatelie und Postgeschichte (Mildred-Scheel-Straße 2, 53175 Bonn) ist ab 17.30 Uhr. Von 18–19 Uhr besteht die Möglichkeit zu einem kleinen Imbiss und zu Gesprächen. Kostenbeteiligung von fünf Euro pro Teilnehmer erwünscht. Vortragsbeginn: 19 Uhr. Schluss der Veranstaltung ist um 21 Uhr. Möglichst umgehende Anmeldungen sind erbeten an: Wolfgang Maassen, Tel. 0 21 63/4 97 60, E-Mail: W.Maassen@philcreativ.de