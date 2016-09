Autogrammstunde mit Antonia Graschberger in München am 3./4. März 2016

(wm) Sie zählt zu den bekanntesten Briefmarkendesignerinnen der Bundesrepublik, die von ihr gestalteten Marken haben ungezählte Liebhaber, ihren Namen kennen viele, ihre Marken noch mehr: Antonia Graschberger, diplomierte Kommunikationsdesignerin, aus München. Wer ihre Kunst bewundern will, sollte sich die Michel-Nummern 1281; 1300; 1320; 1360; 1361; 1362; 1363; 1415; 1492; 1503; 1553; 1555; 1574; 1705; 1707; 1708; 1788; 1792; 1848; 1888; 1961; 1984; 2051–2054; 2067; 2143–2147; 2218–2222; 2317; 2321; 2414; 2416; 2511; 2516; 2592; 2599; 2640 und andere aus den letzten Jahren anschauen. Wer sie selbst einmal treffen und sich Autogramme – vielleicht passend zu von ihr entworfenen Marken – geben lassen möchte, ist am 3. oder 4. März bei der Internationalen Briefmarken-Börse München richtig. Ab 12 Uhr am 3. März bzw. 11 Uhr am 4. März finden die Autogrammstunden jeweils im FORUM neben dem Großstand der Deutschen Post statt.