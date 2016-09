Aktuelle Nachrichten des BDPh







30.01.2016 Kategorie: BDPh German Team Challenge – weiter geht’s! Orte und Termine für die nächsten Runden sind fix (BDPh) Genau ein Jahr nach Gotha werden die zehn qualifizierten Teams erneut antreten und ihre von zwei auf drei Rahmen erweiterten Exponaten in der zweiten Runde zeigen. Die Benedikt-Phila ¢16 wird vom 2. bis 4. September 2016 in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach stattfinden und nicht nur alle zehn Teams, sondern auch Besucher von Nah und Fern sind herzlich eingeladen, um wieder „live“ dabei zu sein. Im Rahmen des 115. Philatelistentages 2017 in Wittenberg wird die dritte und letzte Runde des laufenden German Team Challenge stattfinden wird. Nach einer Ortsbesichtigung und intensiven Gesprächen mit dem Veranstalterteam um Dr. Richard Thomas gibt es jetzt nicht nur dafür „grünes Licht“, sondern auch für den Start der nächsten Wettbewerbsrunde. Die „Exerzierhalle“ mit 12 auf 60 Meter Fläche wird ein Eldorado für Sammler werden. Weitere Details werden in Kürze veröffentlicht. Foto: Veranstalterteam mit Dr. Richard Thomas und Vizepräsident Alfred Schmidt besichtigen die Räumlichkeiten

