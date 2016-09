Aktuelle Nachrichten des BDPh







28.01.2016 Kategorie: Nachrichten Internationaler Philatelistenverein von 1877 Dresden e.V. Aktionstag Philatelie (ms) Der Verein „Internationaler Philatelistenverein von 1877 Dresden e.V.” gestaltet am 27.02.2016 zu einem besonderen Event einen Aktionstag Philatelie: Aktionstag Philatelie des IPV Städtische Bibliotheken Dresden im WTC 01067 Dresden, Freiberger Straße 33 Termin: Samstag, den 27.02.2016 / 10:00 bis 14:00 Uhr Neben der seltenen Präsentation „Brandalbum des IPV” - geborgen aus dem zerstörten IPV - Vereinsgebäude nach der Dresdner Bombennacht vom 13. Februar 1945, begrüßt der Verein das philatelistisch interessierte Publikum zu einem Aktionstag Philatelie. Es werden aktuelle Informationen und Aktionen rund um das Thema Philatelie und Postgeschichte geboten. An mehreren Ständen wird über Trends in der Philatelie, über eine moderne Sammlungsgestaltung und die Präsentation thematischer Sammlungen informiert. Weitere Information finden Sie hier

