(wm) Seit über drei Jahrzehnten hatte sich das Auktionshaus von Hartmut Raith, 1983 im hessischen Langgöns gegründet, für Postkartensammler und Philatelisten aus aller Welt zu einer verlässlichen Institution etabliert. 33 Jahre und 66 Auktionen lang konnte man dort ungezählte Schätze finden oder auch zur Versteigerung feilbieten. In diesen erfolgreichen Jahren fanden unzählig schöne und wertvolle Ansichtskarten, Vorläufer, Lithos, aber auch Philatelie, Ganzsachen, Bücher, Orden und weitere Memorabilien über das Auktionshaus ihren Weg in die weite Welt. Die letzte Auktion fand am 7. November 2015 statt. Nach einer so langen und erfolgreichen Zeit beabsichtigte Raith sich etwas zurückzuziehen, fand in Daniel Stade einen würdigen Nachfolger, der selbst bereits seit zehn Jahren nach Übernahme des Auktionshauses von Walter Dienger sich einen Namen in der Branche gemacht hatte. Stades Auktionen hatten sich in den letzten Jahren zu einer der renommiertesten Adressen für Sammler alter Ansichtskarten weltweit etabliert. Zum Jahresbeginn übergab nun Hartmut Raith sein Traditionshaus an seinen Nachfolger. Er selbst bleibt dem Unternehmen aber auch weiterhin bei der Bearbeitung von Einlieferungen verbunden. Ab 2016 wird es statt bisher drei künftig vier Stade-Auktionen geben, was allein schon für die Präsenz des Hauses im Markt spricht. Jeweils 20 000 Lose bei einer Verkaufsquote von rund 90 Prozent signalisieren die Stärke des Unternehmens. Weitere Info: www.stade-auktionen.de