Aktuelle Nachrichten des BDPh







22.01.2016 Kategorie: Nachrichten Die Post in Gleiwitz - Haus Schlesien in Königswinter präsentiert Postsachen vom 31.01.-08.05.2016 (ivg) Im Rahmen der Ausstellung "Eisern gesammelt - Gleiwitzer Eisenkunstguss aus der Sammlung Gerhard Biadacz" zeigt das Haus Schlesien ergänzend Postsachen aus der Sammlung von Herrn Ingo von Garnier, die rund 150 Jahre preußische Postgeschichte in Gleiwitz dokumentieren. Am Donnerstag 17. März führt Herr von Garnier Interessierte um 14.30 Uhr durch die Ausstellung. Nähere Informationen zur Ausstellung und Veranstaltungsort finden Sie hier

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht