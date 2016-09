(BDPh) Seit einigen Jahren bietet das Auktionshaus in Köln exquisite Kollektionen namhafter Philatelisten in einem Sonderkatalog an. Roland Meiners, geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Derichs-Auktionen (Köln/Berlin), gab die Versteigerung der Sammlung „Ernst Heemann – Preußen“ für das Früjahr bekannt und setzt die bisherige Tradition der „Name Sales“-Versteigerungen fort. Die Sammlung umfasst a die Kopfausgaben des Königreiches und hat den Schwerpunkt auf den Ganzsachen und den als Freimarken verwendeten Ganzsachenausschnitten. Es werden ca. 300 Einzellose, davon alleine 80 mit den so beliebten „Oktogonen angeboten. Nach der Professor-Franz- oder Knieper-Auktionsserien wird mit der Sammlung Heemann die Serie in 2016 fortgesetzt. Der Auktionstermin im Frühjahr und wird noch bekanntgegeben. Der Sonderkatalog kann schon jetzt beim Auktionshaus bestellt werden und ist kostenlos. Kontakt: Dr. Wilhelm Derichs GmbH, Burgmauer 22, 50667 Köln, Tel. Telefon 0221-2576602, Fax 0221-2576745, E-Mail: derichs_gmbh@web.de