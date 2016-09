Aktuelle Nachrichten des BDPh







16.01.2016 Kategorie: Nachrichten Über 40 Tonnen Neueingänge Rauhut & Kruschel-Auktion am 12. und 13. Februar 2016 (Mülheim) 11.000 Auktions-Lose werden in der 168. Rauhut & Kruschel-Auktion angeboten. Einer der Schwerpunkte ist der umfangreiche Altdeutschland-Einzellos-Teil. Etliche Spezialsammlungen, z.B. von Preußen und Thurn und Taxis, werden detailliert aufgelöst angeboten. Weitere bedeutende Angebote im Einzellos-Teil sind u.a. die Bereiche Deutsches Reich Inflation sowie seltene Probedrucke Schweiz „Strubel“ und „Sitzende Helvetia“. Sowohl bei Briefmarken als auch bei Münzen ist das Angebot unberührter Nachlässe und Sammlungen wieder besonders umfangreich. Über 40 Tonnen Material haben Harald Rauhut und seine Mitarbeiter in den letzten Monaten zusammengetragen, die nunmehr verteilt auf 4000 Sammellose, von großen Regalposten mit hunderten von Alben, bis hin zu kleinen Lots, zum Angebot gelangen. Der Auktionskatalog ist erhältlich unter: www.rauhut-auktion.de

