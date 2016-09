(BDPh) Die Welt, in der wir leben, verändert sich zunehmend. Sie wird globaler, vernetzter, individueller, schneller – und digitaler. Das ist eine Herausforderung, der auch wir uns stellen müssen. In den meisten Schulen gehört der Einsatz von Computer und Whiteboards schon längst zum Alltag. Interaktives Lernen im Unterricht ist angesagt. Wir freuen uns deshalb, heute das erste digitale Arbeitsheft unserer Reihe „Bildung + Briefmarke“ vorstellen zu können. Die Firma co.Tec, ein Onlineshop für Software im Bildungsbereich, hat uns das Angebot gemacht, ein Arbeitsheft unserer Reihe für das interaktive Lernen zu gestalten. Stefan Schätti, der Geschäftsführer der Firma co.Tec und selbst begeisterter Briefmarkensammler, hat das Arbeitsheft „Heimische Singvögel“ für uns kostenlos digitalisiert und für den interaktiven Einsatz am Computer oder Whiteboard bearbeitet. Das Lehrerheft und das Arbeitsheft sind jetzt so konzipiert, dass die Schülerinnen und Schüler an den modernen Geräten Aufgaben erarbeiten oder lösen können. Und das anhand von Geschichten, Bildern oder einem kleinen Video. Die digitalen Bücher sind unter folgende Links zu finden: Arbeitsheft: http://www.mybookmachine-online.de/l.../BufRrylwXUCWe Lehrerheft: http://www.mybookmachine-online.de/l.../AQxmAyQ4izeS1 Die beiden digitalen Bücher und das MasterTool Basissystem stellt die Firma co.Tec kostenlos zur Verfügung. Das Bild zeigt eine Übung aus dem Arbeitsheft.