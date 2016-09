Aktuelle Nachrichten des BDPh







12.01.2016 Kategorie: Nachrichten Forschungsgemeinschaft Tag der Briefmarke Vor 80 Jahren: Der weltweit erste Tag der Briefmarke in Wien am 1. Dezember 1935 (hs) Der weltweit erste Tag der Briefmarke fand am Sonntag, dem 1. Dezember 1935, in der österreichischen Hauptstadt Wien statt. Der „Verband Österreichischer Philatelisten-Vereine“ war damals Mitglied im „Bund Deutscher Philatelisten-Verbände (im In- und Auslande)“. Wie es dennoch dazu kam, dass die organisierten österreichischen Philatelisten ihren Tag der Briefmarke als erste feierten, schildert und dokumentiert ein Beitrag in der Zeitschrift der Forschungsgemeinschaft Tag der Briefmarke im Bund Deutscher Philatelisten, „Der Bote“, Heft 52, der aus Anlass der achtzigsten Wiederkehr dieses Ereignisses auf der Internet-Seite der Forschungsgemeinschaft öffentlich zugänglich gemacht wird. http://www.tag-der-briefmarke.org/index.php?id=18

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht