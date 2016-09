Aktuelle Nachrichten des BDPh







8.01.2016 Kategorie: Ausstellungen Einladung zur „ROSSIKA 2016“ 20.-22. Mai 2016 (wl) Die Philatelistische Akademie Russlands bereitet gemeinsam mit der Philatelisti-schen Akademie e.V. (1.Vorsitzender H.W. Hohenester), dem Philatelisten-Verband Berlin-Brandenburg, dem Verein Briefmarkenfreunde Russland/UdSSR Berlin e.V. und dem Schwaneberger Verlag eine internationale Briefmarkenausstellung mit FEPA-Recognition vor. Die Ausstellung findet im Russische Haus der Wissenschaft und Kultur in der Berliner Friedrichstraße statt. Zur Teilnahme eingeladen sind Exponatgestalter, die Mitglied einer Philatelistischen Akademie sind und Mitglieder von Vereinen des Landesverbandes Berlin-Brandenburg (als Mitorganisator). Teilnahmeberechtigt sind nur Exponate, die auf FIP-/FEPA-Ausstellungen mindestens eine Vermeil-Medaille erzielt haben. Die Ausstellung ist den folgenden Anlässen gewidmet: - 150. Jahrestag der ersten russischen Semstwo‐Briefmarke, - 85. Jahrestag des Briefaustausch zwischen dem deutschen Luftschiff „Graf Zeppelin“ und dem sowjetischen Eisbrecher „Malygin“, - 55. Jahrestag des ersten bemannten Weltraumfluges, - 125. Jahrestag des ersten Fluges von Otto Lilienthal. Exponate, die sich inhaltlich mit diesen Themen beschäftigen (LÄ, PO, LU, AS, AK, LI) werden bevorzugt zur Ausstellung angenommen. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro je Ausstellungsrahmen (12 Blatt). Ganzsache von der ROSSIKA 2013 in Moskau. Das detaillierte Spezialreglement der Ausstellung und das Anmeldeformular erhalten Sie unter leupold-schleiz@t-online.de. Anmeldeschluß ist der 31. Januar 2016. Eventuelle Rückfragen bitte an: Herrn Dr. Leupold (leupold-schleiz@t-online.de)

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht