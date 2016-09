(hs) Die Forschungsgemeinschaft Tag der Briefmarke im Bund Deutscher Philatelisten bietet Vereinen und Verbänden an, eine Broschüre zur Entstehung und Entwicklung des Tages der Briefmarke im Jahr der 80. Wiederkehr des ersten Tages der Briefmarke in Deutschland kostenlos zu nutzen. Vor 80 Jahren, am 7. Januar 1936 fand mit einer zentralen Veranstaltung in Berlin der erste Tag der Briefmarke in Deutschland statt. Ziel des „free download“ ist es, Werbemaßnahmen von Vereinen und Verbänden aus diesem Anlass zu unterstützen und einen Beitrag zur Pflege des Festes der Briefmarkensammler und Philatelisten in aller Welt zu leisten. Die Broschüre steht als PDF-Datei auf der Internetseite der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung. http://www.tag-der-briefmarke.org/index.php?id=18 Sie ist für das Format DIN A 5 vorgesehen und hat einen Umfang von 12 Seiten. Voraussetzung für die Nutzung ist, dies und den Anlass dafür über info@tag-der-briefmarke.org mitzuteilen sowie nach Drucklegung ein Belegexemplar an den 1. Vorsitzenden, Claus Bellgardt, zu schicken. Die 12 Seiten der Broschüre sollen unverändert übernommen werden; zusätzliche vereins- oder verbandsspezifische Seiten sind selbstverständlich möglich.