24.12.2015 Kategorie: Nachrichten HUNFILA 2016 – 6. bis 8. Mai 2016 SZOMBATHELY International Stamp Exhibition (BDPh) Anlässlich des 79. Tag der Briefmarke und 1.700sten Geburtstag von St. Martin organisiert der Ungarische Philatelistenverband und die Stadt Szombathely gemeinsam mit der Ungarischen Post eine internationale Ausstellung. Zu dieser ist der Bund Deutscher Philatelisten e.V. mit seinen Mitgliedern eingeladen. In den gleichen Räumen findet die Alpen-Adria Ausstellung 2016 statt. An dieser wird der Landesverband Bayerischer Philatelisten-Vereine e.V. wie gewohnt teilnehmen. Aufgrund des bereits bestehenden organisatorischen Aufwandes wird der BDPh für die Hunfila keinen eigenen Kommissar stellen. Aussteller aus Bayern können sich bei Interesse zur Teilnahme an der Alpen-Adria Ausstellung beim Kommissar Thomas Bauer melden: bauertho@arcor.de Interessenten für die Hunfila können sich direkt beim Ungarischen Philatelistenverband anmelden: titkarsag@mabeosz.hu Weitere Infos: www.mabeosz.hu und http://www.alpeadria.eu

