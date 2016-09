(Unterschleißheim/wm) Neben den Briefmarken und den Ganzsachen der drei UNO-Postämter in New York, Genf und Wien – dem Kernbereich der UNO-Philatelie – sind in diesem Nachschlagewerk auch die „Vorläuferausgaben“ des Völkerbundes und der Unterorganisationen der UNO, die französischen Dienstmarken für die UNESCO, die Ausgaben der Interimsverwaltungen in West-Neuguinea, Kosovo und Osttimor sowie eine belgische Ausgabe für die UNO von 1958 aufgenommen. Der aktuelle Band ist der erste MICHEL-UNO-Spezial seit vier Jahren. Er erscheint im neuen, höheren Format und bietet dadurch mehr Ausgaben auf einer Seite Platz. Alle Informationen wurden auf den neuesten Stand der Forschung gebracht, Ergänzungen eingefügt und sämtliche Preisnotierungen überprüft und aktualisiert, zugleich wurde eine Mindestpreisnotierung von 30 Cent je Marke eingeführt. Bei allen drei UNO-Postämtern kam es zu einer Vielzahl von Preisbewegungen. Ab den 2000er Jahren sind durchwegs steigende Notierungen, auch bei den Ersttagsbelegen festzustellen. Deutliche Anhebungen waren bei frühen Dienstbriefen aus New York sowie beim Völkerbund fällig. Die oftmals kostspieligen Grußmarkenbögen halten das erreichte hohe Preisniveau, einige legten sogar noch zu. Eine der interessantesten Neuaufnahmen ist eine bis dahin nicht erfasste Zähnung bei New Yorker Grußmarken sowie eine Abart beim ersten Genfer Block. Die Nummerierung der Marken, Blocks und Markenheftchen ist identisch mit der der entsprechenden MICHEL-Nachschlagewerke für Europa und Übersee. Format 150 x 225 mm, 574 Seiten, in Farbe, kart., VP: 56 Euro. ISBN 978-3-95402-139-0, www.michel.de