Neues Heft 57 der Zeitschrift "Der Bote" erschienen (hs – 14. Dezember 2015) Das Heft 57 der Zeitschrift der Forschungsgemeinschaft Tag der Briefmarke im Bund Deutscher Philatelisten, "Der Bote", ist erschienen. Das sind die Beiträge: Forschungsbericht Stolperstein Postkarte Mit dem Tag der Briefmarke mitten in die Zeitgeschichte 5 Dokumentation Der erste Tag der Briefmarke in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) am 30. Oktober 1949 11 Dokumentation Der Tag der Briefmarke (Dia do Selo) in Portugal 33 Kurzbericht Nachtrag: Der Tag der Briefmarke (Dia do Selo) In Portugal in den 1950er Jahren 47 Dokumentation Der Tag der Briefmarke in der Republik Südafrika: Neues über den National Stamp Day/Nasionale Seëldag 1987 bis 2015 51 Dokumentation Der Tag der Briefmarke in Bophuthatswana 63 Das Heft hat einen Umfang von 68 Seiten. Es kann zum Preis von 7,50 €, der Versand ist eingeschlossen, beim 1. Vorsitzenden der Forschungsgemeinschaft bezogen werden: Claus Bellgardt, Hülsdonker Str. 40, 47441 Moers, 02841 25 641, claus-bellgardt@web.de www.tag-der-briefmarke.org