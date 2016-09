(Unterschleißheim/wm) In diesem Katalog wurde zusammengestellt, was die Redaktion der MICHEL-Kataloge an Flugzeugbriefmarken ab 1915 weltweit gefunden hat. Flugzeuge in der Luft und am Boden, mit ihren Konstrukteuren oder Piloten, manchmal nur klein auf der Briefmarke über einer Landschaft, hin und wieder nur Teile von Flugzeugen wie Leitwerke oder Motoren. So sind gut 4 500 Ausgaben weltweit zusammen gekommen. Die Auswahl wurde auf Luftfahrzeuge beschränkt, die schwerer als die von Ihnen verdrängte Luft sind, Ballons und Luftschiffe sind also nicht enthalten. Sehr wohl dabei sind aber Hubschrauber sowie Gleit- und Segelflugzeuge. Viele Briefmarken in diesem Katalog zeigen Flughafengebäude mit Flugzeugen bei der Abfertigung. Aber Briefmarken, die einen Flughafen ohne Flugzeuge zeigen, wurden nicht berücksichtigt. Weiter gibt es Briefmarken, die berühmte Flieger und Fliegerinnen zeigen, die dabei ohne ihre Fluggeräte gezeigt werden. Auch solche Marken wurden nicht aufgenommen. Format 148 x 210 mm, 750 Seiten, in Farbe, kart., VP: 64 Euro. ISBN 978-3-95402-110-9. www.michel.de