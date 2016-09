(ga) Wie in den Vorjahren wird sich der Verein der Briefmarkenfreunde Nürtingen/N. e.V. an der Kunstausstellung der Stadt Nürtingen beteiligen, die vom 9. Januar bis zum 21 Februar 2016 in der Nürtinger Kreuzkirche stattfindet und den Surrealisten Salvador Dali und Joan Miró gewidmet sein wird. Die beiden Künstler haben seltsame, dem Unbewussten verbundene Fantasie- und Traumwelten auf die Leinwand gebracht – Welten, in denen schmelzenden Uhren, brennende Giraffen, merkwürdige Stelzen und allerlei magische Symbole vorkommen. Zu diesem Anlass legt der Verein verschiedene Sonderumschläge, einen Sonderstempel sowie eine Briefmarke Individuell (zum neuen Portowert von 0,70 Euro!) auf. Die Bildmotive dafür entsprangen einem Schülerwettbewerb, an dem sich Nürtinger Schulen beteiligten und mit dem nebenbei auch bei den Schülern Interesse an der Philatelie geweckt wurde. Alle Belege wie auch die Briefmarken sind jeweils am Wochenende in der Ausstellung erhältlich. Post, die man in die dort aufgestellte Box wirft, kommt mit dem Sonderstempel „Dali-Miró-Ausstellung“ abgeschlagen zum Versand – erste Leerung am 10. Januar, die letzte am 5. Februar 2016. Weitere Informationen unter www.vdb-nuertingen.de. Auskunft erteilt auch Johannes Häge, Aichtal, Tel. 07127-59540.