(fjp) Am 24. Januar 1916 wurde in Kabul zwischen dem afghanischen Emir Habibullah Khan und der deutschen Expedition unter der Führung des Oberleutnants Oskar Niedermayer und des Diplomaten Werner Otto von Hentig das erste Abkommen über Freundschaft und Zusammenarbeit unterzeichnet. In der Folge haben sich intensive und vertrauensvolle Beziehungen entwickelt, die auch heute noch Bestand haben. Nach der diplomatische Anerkennung Afghanistans 1919 folgte 1923 die Eröffnung der Deutschen Gesandtschaft in Kabul, der Staatsbesuch König Amanullahs in der Zeit der Weimarer Republik, Freundschafts- und Kooperationsverträge und eine zunehmend enge Zusammenarbeit in Kultur, Wirtschaft, Entwicklung und Bildung. Heute ist Deutschland einer der wichtigsten Partner Afghanistans und drittgrößter Geber für den zivilen Wiederaufbau. In Afghanistan wird diese Freundschaft hoch geschätzt, viele Afghanen haben eine besondere Beziehung zu Deutschland. Bei uns haben aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen am Hindukusch rund 100.000 Bürgerinnen und Bürger mit afghanischen Wurzeln eine zweite Heimat gefunden. Die Forschungsgemeinschaft Indien e.V. im BDPh e.V. (FGI) nimmt das historische Ereignis zum Anlass, mit dem Forschungsbericht Nr. 5, einer „Briefmarke Individuell“ sowie einem Sonderstempel und Belegen daran zu erinnern. In der FGI werden die Staaten des indischen Subkontinents philatelistisch bearbeitet, der "Indien-Report" berichtet über aktuelle Entwicklungen, die attraktive Homepage ist gut gepflegt und eine umfangreiche Vereinsbibliothek steht ebenfalls zur Verfügung. Detaillierte Informationen können angefordert werden beim 2. Vorsitzenden der FGI, Franz-Josef Pütz, Mohrenstr. 9, 10117 Berlin, E-Mail: berlin-phila@t-online.de