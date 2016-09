(wm) Keine Buchvorstellung ohne Überraschungen! So kennt man die Präsentationen neuer Publikation der Häuser Heinrich Köhler, Corinphila und der verbundenen Unternehmen im Global Philatelic Network (GPN). Auch zur MonacoPhil 2015, die erneut den passenden Rahmen für eine Erstpräsentation bot, luden die Auktionshäuser gemeinsam zu einem Empfang mit „Premiere“ von gleich drei neuen Titeln. Abgesehen von der Anzahl der zu präsentierenden Bücher wurde im Vorfeld wieder traditionell Stillschweigen über die Details bewahrt und so wurden am 3. Dezember 2015 zahlreiche Gäste im Hotel Columbus nahe der Ausstellung in Monte-Carlo mit drei herausragenden Publikationen überrascht. Die neuen Bücher waren angekündigt als Werke der EDITION D’OR Buchreihe, was durchaus zutreffend war – und auch wieder nicht, denn diese gehören einer der EDITION D’OR verbundenen, jedoch eigenständigen Buchreihe mit dem Namen „EDITION SPÉCIALE“ an. Der Unterschied ist klein, aber fein. Während die EDITION D’OR-Titel ausschließlich Ausstellungssammlungen dokumentieren, die mit Groß-Gold-Medaillen oder Grand Prix-Auszeichnungen geehrt wurden, werden in der EDITION SPÉCIALE-Reihe herausragende Sammlungen verewigt, die in dieser Form niemals zuvor ausgestellt worden sind. Es sind bereits fünf Werke dieser Art, die sich auch durch ein eigenständiges Design auszeichnen, erschienen. Erst kürzlich, im Oktober 2015, wurde in Appeldorn/Niederlande das Buch „Kleurrijke Nederlandse – Postgeschiedenis 1852–1867 / Netherlands – ‚Bright and Beautiful‘ Postal History 1852–1867“ vorgestellt, die Dokumentation der außergewöhnlichen Niederlande-Sammlung von Luis Alemany Indarte. In Monaco waren es nun gleich drei Werke, die dem interessierten Publikum erstmals präsentiert wurden und die Reihe der EDITION SPÉCIALE bereichern. Das erste Buch hört auf den Titel „Bayern – Auslandsbriefe von 1850 bis 1870“ und dokumentiert die einmalige Kollektion von Hilmar Kraus. Die Sammlung zeigt ebenso erlesene wie wertvolle Briefe aus Bayern in alle Welt – von Europa bis nach Übersee, Destinationen von Australien über Asien und Afrika nach Nordamerika. Altdeutschland-Sammler und speziell Bayern-Liebhaber werden ihre wahre Freude an den spektakulären Frankaturen haben. Die Faszination am Außergewöhnlichen zeichnet auch das zweite vorgestellte Werk, „Juwelen der Philatelie – Die Sammlung ‚Amadeus‘ – Altdeutschland und Österreich-Raritäten des 19. Jahrhunderts“, aus. Niemals zuvor ausgestellt, vereint diese Sammlung ausschließlich erlesene Stücke von besonderer Schönheit, herausragender Qualität und höchster Seltenheit. Diesem Ansatz folgend erwarb der Sammler zahlreiche Stücke mit besten Provenienzen, darunter ex Burrus, Caspary, Kirchner und Boker, stets von führenden Experten geprüft. Eine besondere Vorliebe hatte der Sammler für Halbierungen, Fehldrucke und Bogenränder, mit zahlreichen Liebhaberstücken, die er in seiner Sammlung vereinen konnte und die dem Betrachter wahre Freude bereiten. Die dritte Veröffentlichung, „France et Colonies – Sélection de raretés classiques – La collection ‚Besançon’, ist ein echter Leckerbissen für Freunde der Philatelie und Postgeschichte Frankreichs. Wie es der Titel bereits verrät, dokumentiert das Buch ausgewählte klassische Raritäten aus der Zeit des Kaiserreichs und der Republik Frankreich, darunter seltene Einzelmarken, wertvolle Einheiten, Essais, aber auch Ballonpost-Briefe sowie vieles mehr. Weitere Informationen zu den neuen Büchern sowie zum Bezug bei: Heinrich Koehler Auktionshaus GmbH & Co. KG, Wilhelmstraße 48, 65183 Wiesbaden, Tel.: (+)49 (0)611 39381, E-Mail: info@heinrich-koehler.de, Internet: www.heinrich-koehler.de