(ag) Papier hat wesentlich zur Weiterentwicklung der Menschheit beigetragen. Daher ist es angebracht, dieses Medium anlässlich des Jubiläums „625 Jahre Papierherstellung in Deutschland“ zu würdigen. Der Verein für Philatelie und Numismatik in Osnabrück macht das mit dem abgebildeten Sonderstempel. Dieser erscheint zur 53. Osnabrück-Börse mit Großtauschtag am 28.12.2015. Er zeigt die frühere Grunersche Papiermühle in Osnabrück-Gretesch zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch der Reihe nach. Ursprünglich wurde die Herstellung und Verwendung von Papier um 100 n. Chr. in China entwickelt. Erst 1390 war es endlich auch in Deutschland so weit: die erste Papiermühle (Gleismühle in Nürnberg) nahm ihren Betrieb auf. Anfangs waren für die Herstellung von Papier neben Lumpen (Hadern) auch Wasser und Kraft (Mensch, Wasser- und Windkraft) erforderlich. Aus den Lumpen wurde so ein Faserbrei hergestellt. Dieser wurde schließlich mit einem großen Sieb aus dem Bottich geschöpft (Papierschöpfen) und durch mehrere Prozesse getrocknet. Anschließend erfolgte das zuschneiden der Papierbögen. Dabei war insbesondere die Zerkleinerung der Stoffe eine arbeitsintensive Angelegenheit. Im Zuge der Technisierung wurden dafür verschiedene Maschinen entwickelt. Die letzte Errungenschaft war der sogenannte "Holländer". Wie der Name schon sagt, wurde diese Einrichtung in Holland kreiert. In einem großen Bassin wurden die Lumpen in einem Rundlauf durch 2 Walzen bewegt, die mit zahlreichen Messern zum Zerkleinern derselben bestückt waren. Dieses Verfahren trug zu Zeitersparnis und höherer Qualität des Papiers bei. Es wurde noch bis weit ins 19. Jh. eingesetzt. Ab dem 19. Jh. wurden die Lumpen nach und nach durch Holzschliff ersetzt. Das war preiswerter. Außerdem ließ sich die Qualität, sprich Feinheit der Papiere dadurch erheblich verbessern. Im Raum Osnabrück gab es zahlreiche Papiermühlen, denn Wasser- und Windkraft waren reichlich vorhanden. In Oesede (heute Stadtteil von Georgsmarienhütte) wurde 1600 eine Papiermühle durch Philipp Sigismund, Bischof von Osnabrück, gegründet. Diese stellte ihre Produktion um 1890 vor allem wegen Wassermangels ein. In Ankum gab es 2 Papiermühlen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründet wurden. Papier wurde dort bis 1799 bzw. 1870 produziert. Nur für etwa 20 Jahre wurde in einer Papiermühle an der Wüste (Osnabrück) Papier hergestellt (um die Jahrhundertwende 18./19.). Um 1808 wurde von Georg Wilhelm Quirll eine Mühle an der Hase in Osnabrück für die Papierherstellung umgebaut. Sie war der Ursprung der heute noch dort ansässigen Firma Kämmerer. Ebenfalls 1808 erwarb Siegfried Gruner eine Mühle in Gretesch (heute Stadtteil von Osnabrück). Durch Ausbau der Wasser- und Windkraft (Windmühle 1812-14 erbaut) betrieb er diese Papiermühle bis 1894. Zu diesem Zeitpunkt wechselte der Betrieb in die Hände von Felix Schoeller, dessen Nachfahren noch heute dort tätig sind. Somit wird in Osnabrück im Jahre 2015 an 2 Standorten weiterhin Papier produziert. Technische Spezialpapiere stellt die Firma Kämmerer her. Und Fotopapiere der Firma Felix Schoeller sind weltbekannt. Aber: bereits im 19. Jahrhundert wurden Papiere der Quirllschen Mühle für den Druck der Briefmarken des Königreichs Hannover verwendet! www.vphn-os.de Literatur: Möntmann, Hans Georg (1995): PapierPositiv - Eine Vision - 100 Jahre Felix Schoeller. Osnabrück. Spilker, Rolf (1989): Industriekultur. Rasch, Bramsche. Sporhan-Krempel, Lore (1958): Chronik der Papiermacherei im Raum Osnabrück. Fromm, Osnabrück. www.wikipedia.de