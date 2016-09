(wm) Das Genfer Auktionshaus David Feldman hat eine neue Idee entwickelt,

die es in Kürze in Monaco vorstellen wird: ein digitales Museum der

Philatelie, die man sich als app auf seinem iPad anschauen kann.

Preisgekrönte Exponate können in dieser „hall of fame“ ihre Kollektionen

in hoher Auflösung virtuell vorstellen. Damit beschreitet Feldman einen

neuen Weg, solche Raritäten des 19. Jahrhunderts allen Sammlern, Kollegen

und der eigenen Familie ortsunabhängig verfügbar zu machen.