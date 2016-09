(rf) Sammlerfreund Robert Cloix ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Die Sammelleidenschaft und die Übernahme von Verantwortung im Ehrenamt, haben sein Leben geprägt. In seiner Heimatstadt Nevers war er Präsident der dortigen Philatelistenvereinigung Association Philatélique de Nevers; und von 2006 an zusätzlich Vorstandsmitglied und ab 2010 Präsident des französischen Philatelistenverbandes Fédération de Francaise Associations Philatéliques. Mit Robert Cloix haben wir einen verdienstvollen Philatelisten verloren, der sich im Rahmen der seit 1963 bestehenden Städtepartnerschaft Koblenz-Nevers, bereits in jungen Jahren besonders um die Freundschaftsbeziehungen der französischen Philatelisten mit den Philatelisten aus Koblenz verdient gemacht hat. Auf Einladung der französischen Freunde beteiligten sich die Koblenzer Philatelisten mit Exponaten an den Feierlichkeiten im Rahmen der „JUMELAGE NEVERS-KOBLENZ“ am 15. und 16. Juni 1974 in Nevers. Insbesondere durch diesen Besuch in Frankreich festigten sich die freundschaftlichen Beziehungen. Philatelistische Belege und ein schön gestalteter Sonderstempel erinnern an dieses große Ereignis. Robert Cloix hat sich über Jahrzehnte sehr engagiert, um philatelistische Ausstellungen seiner Sammlerfreunde in Koblenz zu bereichern. Als beispielsweise der Verein für Briefmarkenkunde Koblenz von 1886 e.V. seinen 90. Geburtstag feierte, nahm Sammlerfreund Robert Cloix mit dem Exponat „Die Loire und die Denkmäler von Nevers“ an der „KOBRIA ´76“ vom 9. bis 11. April 1976 (eine Wettbewerbsausstellung im Rang 2) teil. Bei der „CONFLUENTES 2000“, aus Anlass der 2000-Jahr-Feier der Stadt Koblenz, bereicherten die Eheleute Yvette und Robert Cloix diese Rang 2-Wettbewerbsausstellung mit jeweils eigenen Exponaten. Ein Höhepunkt in den philatelistischen Beziehungen war die Teilnahme einer größeren Delegation aus Nevers an dem 125-jährigen Gründungsjubiläum des Koblenzer Briefmarkensammlervereins, das mit einer Jubiläumsausstellung „KOBLENZ-NEVERS“ vom 2. bis 15. Juli 2011 gefeiert wurde. Die von Sammlerfreund Robert Cloix wegweisenden Gedanken, die er in seinem „Grußwort aus Frankreich“ in der Festschrift 1886-2011 aufgezeigt hat, sind für uns Ansporn und Auftrag zugleich, die Aussöhnung der Völker weiter zu entwickeln. Wir werden Sammlerfreund Robert Cloix sehr vermissen und sein Andenken und verdienstvolles Wirken in Erinnerung bewahren. Verein für Briefmarkenkunde Koblenz von 1886 e.V.