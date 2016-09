(ws) Die MICHEL-Kataloge sind das Nachschlagewerk schlechthin für Briefmarkensammler in ganz Europa - unverzichtbar, unabhängig und wegweisend bei Sammlungstrends und als Basis für den Tausch der begehrten gezackten Postwertzeichen. Die Veröffentlichungen der Redaktion setzen Maßstäbe bei Philatelisten jeder Altersgruppe. Ganz besonders gilt dies auch für junge Briefmarkenfans: Einmal im Jahr zeichnet der in Unterschleißheim beheimatete Verlag ein herausragendes ehrenamtliches Engagement bei der Nachwuchsarbeit in der Sammlergemeinschaft mit dem nach dem Begründer der Kataloge benannten Hugo-Michel-Förderpreis aus. Als Preisträger wurde diesmal Wolfgang Sander, seit vielen Jahren Leiter der Jungen Briefmarkenfreunde Herford, erkoren. Die Verleihung der Auszeichnung erfolgte bei der Eröffnung der Internationalen Briefmarkenbörse in der baden-württembergischen Stadt Sindelfingen. Vor großem Publikum überreichte der Chefredakteur des Verlages Oskar Klan im Messezentrum Sindelfingen die Urkunde an den Herforder Jugendleiter. In seiner Laudatio hob Oskar Klan die vielseitigen Aktivitäten der Jugendgruppe aus der ostwestfälischen Hansestadt hervor: Neben der Beschäftigung mit Briefmarken - und hier betonte er die Betreuung der jüngsten Sammlerinnen und Sammler ebenso wie die nationalen und internationalen Ausstellungserfolge der Jugendgruppe - verwies Oskar Klan auf das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm mit sportlichen Aktivitäten, regelmäßigen Jugendfreizeiten und vielen gemeinsamen Unternehmungen, die für einen engen Zusammenhalt in der Gruppe sorgen. Als beispielhaft bezeichnete er die eigene Club-Zeitung der Jungen Briefmarkenfreunde Herford mit informativen Berichten und Veranstaltungshinweisen in altersgerechter Aufmachung. Auch die engagierte Beteiligung der Nachwuchssammler an der Ausrichtung der Rang-2-Ausstellung „Rhein-Ruhr-Posta 2015“ im Frühling dieses Jahres bezog er in seine Ausführungen ein. Jugendleiter Wolfgang Sander bedankte sich bei der MICHEL-Redaktion im Namen seiner Jugendgruppe für die Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von 500,-- € für die Jugendarbeit verbunden ist. Er wies auf die „Mannschaftsleistung“ des gesamten Leitungsteams der Jugendgruppe hin. Das Preisgeld wird im kommenden Jahr für die nächsten Veranstaltungen der Jungen Briefmarkenfreunde eingesetzt. Foto: Hohe Auszeichnung für die Jungen Briefmarkenfreunde Herford: Jugendleiter Wolfgang Sander (rechts) nimmt den Preis bei der Eröffnung der Internationalen Briefmarkenbörse in Sindelfingen aus den Händen des MICHEL-Chefredakteurs Oskar Klan entgegen.