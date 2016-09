Aktuelle Nachrichten des BDPh







28.11.2015 Kategorie: Nachrichten Neue Kataloge Michel Germany Specialized 2015/2016 (Vol. 2)

2. Auflage, in Farbe

504 Seiten

Format: 155 x 230 mm, Hardcover

Erstverkaufstag: 6. November 2015

Katalogpreis: 84,00 €

ISBN: 978-3-95402-121-5

MICHEL-Online-Bibliothek: 42,00 €

ISBN: 978-3-95402-885-6 Das Standard-Werk in 2 Bänden für Deutschland-Spezial-Sammler weltweit! Osteuropa-Katalog 2015/2016 (EK 7)

100. Auflage, in Farbe

1120 Seiten

Format: 155 x 230 mm, Hardcover

Erstverkaufstag: 09. Oktober 2015

Katalogpreis: 66,00 €

ISBN: 978-3-95402-117-8

MICHEL-Online-Bibliothek: 33,00 €

ISBN: 978-3-95402-894-8

Die beliebten Sammelgebiete Polen, Sowjetunion, Russland und

mehr! Südamerika 2015/2016 (ÜK 3/2)

Band 2 (K-Z)

40. Auflage, in Farbe

928 Seiten

Format: 155 x 230 mm, Hardcover

Erstverkaufstag: 6. November 2015

Katalogpreis: 84,00 €

ISBN: 978-3-95402-135-2

MICHEL-Online-Bibliothek: 42,00 €

ISBN: 978-3-95402-898-6

Interessante und vielfältige Briefmarkenausgaben, die den

Reichtum der Natur und die unglaublichen archäologischen

Schätze Südamerikas widerspiegeln! Karibische Inseln Katalog 2015/2016 (ÜK 2/2)

Band 2 K-Z

39. Auflage, in Farbe

898 Seiten

Format: 155 x 230 mm, Hardcover

Erstverkaufstag: 9. Oktober 2015

Katalogpreis: 84,00 €

ISBN: 978-3-95402-123-9

MICHEL-Online-Bibliothek: 42,00 €

ISBN: 978-3-95402-895-5

Markenausgaben von den Karibischen Niederlanden bis zu den

Turks- und Caicos-Inseln!

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







Alle Nachrichten ansehen, bitte hier klicken

Nachrichten Suche, bitte hier klicken

Nachrichten Archiv, bitte hier klicken



Druckerfreundliche Ansicht