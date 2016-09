Aktuelle Nachrichten des BDPh







6.12.2015 Kategorie: Nachrichten Zur Portoumstellung Neuheiten der Deutschen Post (wm, Bonn) Zum 1. Januar 2016 wird der Preis für den nationalen Standardbrief der Deutschen Post von 0,62 Euro um 8 Cent auf 0,70 Euro erhöht. Briefmarken mit der Wertangabe 62 Cent werden bis zum 31. Dezember 2015 für den bis dahin geltenden Standardbriefpreis von 0,62 Euro zur Frankatur von Sendungen angeboten. Damit auch nach dem Jahreswechsel nicht aufgebrauchte 62-Cent-Briefmarkenbestände weiter verwendet werden können, bietet die Deutsche Post eine 8-Cent-Briefmarke als Ergänzungsmarke an. Bereits ab dem 3. Dezember 2015 ist die Marke erhältlich und ab diesem Datum können Kunden auch schon die ersten Briefmarken mit der neuen Wertangabe 70 Cent erwerben. Die vorzeitige Information über die Preisänderung und das Briefmarkenangebot ermöglicht den Kunden der Deutschen Post, ihre Bevorratung mit Briefmarken für die Freimachung von Standardbrief-Sendungen rechtzeitig und bedarfsgerecht umzustellen. Die Umstellung wird durch das flankierende Angebot der Ergänzungsmarke wesentlich erleichtert. Kunden können ihren Bestand an 62-Cent-Briefmarken dem absehbaren Bedarf anpassen und auch noch nach dem 1. Januar 2016 unter Verwendung der 8-Cent-Ergänzungsmarke kontinuierlich aufbrauchen. Ein Umtausch „alter“ Marken ist daher weder notwendig noch vorgesehen. Parallel zum Bestandsabbau bei den 62-Cent-Briefmarken können die Kunden ihren jeweils benötigten Anfangsbestand an 70-Cent-Briefmarken rechtzeitig aufbauen. Die Neuheiten vom 3. Dezember 2015 (vorbehaltlich Genehmigung Portoanpassung durch die Bundesnetzagentur) • PWz „Ergänzungsmarke“; Thema: „Ziffer 8“; Motiv: Die Ziffer 8 großformatig und die Wertangabe 8 Cent klein auf blauen Preisfeld; Entwurf: Stefan Klein und Olaf Neumann, Iserlohn; Wert: 8 Cent; • PWz Dauerserie „Blumen“; Thema/Motiv: „Schokoladen-Kosmee“; Entwurf: Stefan Klein und Olaf Neumann, Iserlohn; Wert: 70 Cent; • SPWz der Serie „Mikrowelten“; Thema: „Kieselalge“ und „Blüte Odermennig“; Motive: (1) Kieselalge in 600-facher Vergrößerung“; (2) Blüte Odermennig in 40-facher Vergrößerung; Entwurf: Andrea Voß-Acker, Wuppertal; Wert: Motiv 1-Kieselalge: 70 Cent, Motiv 2-Blüte Odermennig: 70 Cent; • SPWz „250 Jahre Technische Universität Bergakademie Freiberg“; Motiv: Mineralien aus der Nähe Freiberg, Farbige Mineralienabbildung und Schriftzug; Entwurf: Elisabeth Hau, Nürnberg; Wert: 70 Cent; • SPWz „Paul Klee – Gemälde: Himmelsblüten über dem gelben Haus“; Motiv: Aquarell und Gouache „Himmelsblüten über dem gelben Haus“; Entwurf: Sibylle Haase & Prof. Fritz Haase, Berlin; Wert: 240 Cent; • Markenset „Ergänzungsmarke 8 Cent“ mit 20 selbstklebenden PWz der „Ergänzungsmarke 8 Cent“; Entwurf: Stefan Klein und Olaf Neumann, Iserlohn; VP: 1,60 Euro; • Markenbox „Schokoladen-Kosmee“ mit 500 selbstklebenden PWz „Schokoladen-Kosmee“; Entwurf: Stefan Klein und Olaf Neumann, Iserlohn; VP: 350 Euro; • Markenset „Universität Bergakademie Freiberg“ mit zehn selbstklebenden Sondermarken „250 Jahre Technische Universität Bergakademie Freiberg“; Entwurf: Elisabeth Hau, Nürnberg; VP: 7 Euro;

(Eingestellt von: JULIA RÜFFER)







