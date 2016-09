<h2> </h2> (sd) Eigentlich war alles wie in den vergangenen Jahren: Bundesfachstellenleiter Siegfried Dombrowsky fuhr mit Mitarbeitern nach München, um einen Werbestand fürs Briefmarkensammeln auf der FORSCHA bei der FreizeitSpass 2015 zu betreuen. Dort wurden Becher mit Marken beklebt und in Stiftebecher verwandelt, Marken gewaschen, getrocknet und als Grundlage für eine eigene Sammlung im Steckkartenformat geschaffen. Neu war, dass Siegfried Dombrowsky dieses Mal das letzte Mal dabei sein sollte. Denn die Jungen Briefmarkenfreunde München um Markus Vester wurden in die Praxis der Werbung zum Sammeln eingewiesen. Sie staunten nicht schlecht, dass beide Angebote immer umlagert waren. "So etwas kannte ich noch nicht", meinte Wolfgang Ernst, Landesringvorsitzender der DPhJ Bayern aus Landshut. "Auf unserer Philatelistischen Messe in München in diesem Jahr tauchten an drei Tagen etwa 15 Jugendliche auf." Klar, dass ihm dieser Andrang am Anfang eher unheimlich vorkam. Markus Vester jedenfalls freute sich, Werbung für seine Briefmarkenjugend München machen zu können. Diese Aktion war möglich durch das unaufhörliche Werben von Wolfgang Lang, Vizepräsident des Briefmarkenhändler-Verbandes (APHV). Ohne ihn und seine Unterstützer aus den Reihen der Münchener Briefmarkenvereine und des Hauptsponsors MICHEL wäre die Fortsetzung der Werbung auf der FORSCHA nicht denkbar gewesen. Siegfried Dombrowsky dankte allen für die gelungene Zusammenarbeit und wünschte der Münchner Briefmarkenjugend viel Erfolg.