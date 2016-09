(Schwaneberger) Nachdem die Internationale Literaturausstellung ROSSIKA in Moskau bereits im September 2013 und Oktober 2014 großen Zuspruch fand, plant die Nationale Philatelistische Akademie Russlands (Präsident – Andrej Strygin) eine weitere Ausstellung. Die ROSSIKA 2016 wird vom 19. bis 21. Mai im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin (Friedrichstr. 176-179) stattfinden. Bei der Organisation unterstützt wird die russische Akademie von der Philatelistischen Akademie e.V. (1. Vorstand – Hans W. Hohenester) und dem Schwaneberger Verlag. Im Mai dieses Jahres wurde die internationale Zusammenarbeit der Akademien mit einer Partnerschaftsurkunde bekräftigt. Außerdem beteiligt sind: das Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin, der Philatelisten-Verband Berlin-Brandenburg e. V., der Akademieklub der Elite der Russland-Philatelie „Rossika“ und der Verein der Briefmarkenfreunde Russland/UdSSR Berlin e.V. Eingeladen sind alle, die ein Interesse an Russland-, Aero-, Astro- und Zeppelin-Philatelie haben, denn die Ausstellung findet anlässlich gleich mehrerer Ereignisse statt: -150. Jahrestag der Herausgabe der ersten russischen Semstwo-Briefmarke -85. Jahrestag Briefaustausch zwischen dem deutschen Luftschiff und dem sowjetischen Eisbrecher -55. Jahrestag der ersten bemannten Weltraumfahrt -125. Jahrestag des ersten Fluges von Otto Lilienthal finden Sie im ROSSIKA-Ausstellungsreglement 2016. *************************** Der Schwaneberger Verlag ist international bekannt als Herausgeber der MICHEL-Kataloge, den Standardwerken für zuverlässige Sammlerinformationen im Bereich der Philatelie, Numismatik und mehr. In über 100 Jahren wurde das Verlagsprogramm auf etwa 85 Kataloge, eine Monatszeitschrift sowie mehrere Online-Kataloge, spezielle Software, E-Books und Zubehör ausgebaut. In der deutschen Philatelie handeln, tauschen und verkaufen alle Marktteilnehmer fast ausschließlich nach MICHEL-Katalogisierungen. Die MICHEL-Kataloge gelten deshalb gemeinhin als „Bibel der Sammler“. Home: www.michel.de *************************** Die Philatelistische Akademie e.V. ist eine Bildungseinrichtung für Briefmarkensammler. Interessierte (Neu-) Philatelisten werden via Fernunterricht in Grund- und Aufbaukursen in die Welt der Philatelie eingeführt oder können bereits vorhandenes Fachwissen vertiefen. Home: www.briefmarken-akademie.de

(BDPh): Die Delegierten Versammlung des FEPA Kongresses am 15. November 2015 in Athen genehmigte auf Antrag des BDPh die FEPA Recognition