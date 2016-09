Wir trauern um Frank-Jürgen Sommerfeld

gestorben am 27.10.2015 im 74. Lebensjahr Frank-Jürgen Sommerfeld war Richter am Amtsgericht in Berlin. Als Philatelist führte er als langjähriger Vorsitzender ab 1973 den Club Berliner Philatelisten 1931 e.V., einen klassischen Ortsverein in Tempelhof mit Tausch und Plausch, vor allem aber mit einem regelmäßigen Vortragsangebot. 1985 wurde er zum Vorsitzenden des Verbandes Berliner Philatelisten-Vereine e. V. gewählt, ein Amt, das er bis 1995 innehatte. Daneben wurde er 1991 Besitzer im Bundesvorstand des Bundes Deutscher Philatelisten e. V., zuständig für das Ressort "Sammlerschutz", bis er zur Wiederwahl 1997 nicht mehr antrat. Mit der Verdienstnadel des BDPh in Vermeil wurde er im Jahre 1989 ausgezeichnet. In seiner zehnjährigen Amtszeit als Verbandsvorsitzender fielen bedeutende Berliner Ausstellungen, von denen die "Bephila '93", die bilaterale Deutsch-Russische Ausstellung im Rang 1, die "Berolina '95" und ein Salon zum 200. Jahrestag des Brandenburger Tores 1991 in besonderer Erinnerung blieben. Höhepunkt war die Durchführung des Bundes- und Philatelistentages 1988 in Berlin, den er mit seinen Vorstandskollegen gemeinsam mit dem BDPh sorgfältig geplant und vorbereitet hatte. Mit der Wende 1989/1990 kam eine besondere Bewährungsprobe auf Frank-Jürgen Sommerfeld zu, die er engagiert und erfolgreich anging: Er unterstützte jene Philatelisten, die aus dem aufgelösten Philatelisten-Verband der DDR kamen und sich neu organisieren wollten bei Vereinsgründungen und half ihnen bei der Erarbeitung neuer Satzungen. Es gelang ihm, diese neuen Vereine sehr bald in den gemeinsamen Verband Berliner Philatelisten-Vereine zu integrieren und ihre partnerschaftliche Mitarbeit im neu gewählten Vorstand zu gewährleisten. In dieser Zeit wurden bereits sehr früh erste zaghafte Formen der Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Philatelisten Brandenburgs e. V. entwickelt. Nach seinem Rückzug aus dem Verbandsvorstand und dem Bundesvorstand war Frank-Jürgen Sommerfeld nicht mehr aktiv in der organisierten Philatelie tätig. Wir trauern mit seiner Frau Gisela und seinen Angehörigen. Wir werden sein Andenken bewahren. Philatelisten-Verband Berlin-Brandenburg e. V.

Der Vorstand