(BDPh) Die Idee einmal neue Themen in den philatelistischen Focus zu stellen ist zwar nicht neu, aber dennoch nicht ganz einfach umzusetzen. Gesucht wurde ein Thema, dass Jung und Alt gleichermaßen anspricht. Illustrierte Comic Figuren erzielten in der Vergangenheit eine besondere Aufmerksamkeit, wenn sie einen entsprechenden Bekanntheitsgrad hatten. Die Loriot Marken der Wohlfahrtspflege waren vor einigen Jahren sprichwörtlich die Kassenschlager an den Verkaufsstellen. Die von Rolf Kauka initiierten Figuren Fix und Foxi entstanden 1953 und hatten ihren Höhepunkt von Mitte der 1960er bis Mitte der 1980er Jahre, sind somit einer breiten Bevölkerungsschicht bekannt und sind durch ihre Illustration mit Haarschopf, gelber und blauer Latzhose auch für Kinder und Jugendliche ansprechend. Die Zwillingsbrüder sind aufgeschlossen, engagiert und sozial eingestellt und sollen als vorbildhafte Identifikationsfiguren dienen. Fax, der Onkel ist Briefmarkensammler. Der Bundesminister der Finanzen Dr. Wolfgang Schäuble ist dem Vorschlag des BDPh gefolgt und hat das Thema für 2017 genehmigt. Das vollständige Ausgabeprogramm: http://www.bundesfinanzministerium.d...0-28-PM29.html