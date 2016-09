(wm) Der Name Klaus Eitner ist vielen deutschen Philatelisten unvergessen. Peru-Sammlern wird Eitner Kollektion der Erstausgaben noch in Erinnerung sein, die vor Jahren erfolgreich bei Corinphila versteigert wurde. Klaus Eitner starb am 10. Mai 2014 und hinterließ noch zwei bereits mehrfach mit Gold national ausgezeichnete Sammlungen, die in absehbarer Zeit auf den Markt kommen: seine „Heimatsammlung Stettin“, die ihm als dort am 26. Juni 1931 geborener besonders nahe stand und eine Peru-Sammlung späterer Ausgaben, die er nach Verkauf der ersten Sammlung neu begonnen hatte. Die Kollektionen werden bei den Auktionshäusern Heinrich Köhler in Wiesbaden (im März 2016) und bei Corinphila Zürich versteigert.