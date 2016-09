(wm) Für Sammler klassischer deutscher Briefmarken, zumal für Bremen-Sammler, dürfte die Adresse www.bremen-archiv.de künftig eine wichtige Informationsquelle sein. Dem bekannte Raritätenhändler Till Neumann aus Bremen gelang es in Zusammenarbeit mit dem Bremen-Spezialisten Armin Steyrer ein professionell gestaltetes und für die Möglichkeiten des Internets optimiertes Archivsystem zu entwickeln, in dem nicht nur alle bisher bekannten Briefe mit den Ausgaben von Bremen (MiNr. 1–15), natürlich auch die der jeweiligen Unternummern, aufgeführt sind, sondern dazu quasi auch zusätzliche Provenienz-Angaben zu finden sind. Zum Beispiel, wann und wo diese Belege jemals versteigert wurden, zu welchen Preisen usw. Jeder Beleg ist abgebildet und mit allen philatelietechnischen Daten bis hin zu Stempeln etc. beschrieben, häufig von der Vorder- und Rückseite zu sehen, selbst in Vergrößerung. Till Neumann, er ist auch Fachprüfer BPP für Bremen, hat hier quasi ein Expertenarchiv freigestellt, das jeder kostenlos einsehen und nutzen kann. Beispielhaft und sicherlich eine Besichtigung wert.