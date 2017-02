Der BUND DEUTSCHER PHILATELISTEN e.V. heißt Sie auf seiner Internetseite ganz herzlich willkommen!





Als Interessenvertreter der Briefmarkensammler in Deutschland bietet der Bund Deutscher Philatelisten e.V. den unter seinem Dach etwa 34.500 organisierten Sammlern (Stand Dezember 2016) in Vereinen und Arbeitsgemeinschaften und seinen Direktmitgliedern mit einem breiten Leistungsangebot eine philatelistische Heimat.



Die neue "philatelie" (Ausgabe 476)







Die Februar-Ausgabe der "philatelie"



Die Fach-Zeitschrift philatelie erhalten die Mitglieder des Bundes Deutscher Philatelisten jeden Monat frei Haus. Die Printversion der Februar-Ausgabe wird am 27. Januar ausgeliefert, online steht die philatelie bereits einige Tage vorher im App Store und bei Google play zum Download bereit. Sie kennen unsere Fachzeitschrift noch nicht? Monat für Monat finden Sie dort u.a. auf zwei bis vier Seiten Vorstellung und Besprechung aktueller philatelistischer Literatur, Fachbeiträge und vieles mehr. Hier finden Sie eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe der philatelie. Werfen Sie auch einen Blick in das Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe. So können Sie sich einen Eindruck über unser Verbandsmagazin verschaffen. Sie möchten unsere Fachzeitschrift noch besser kennenlernen? Füllen Sie dieses Formular aus und Sie erhalten zwei Ausgaben zum kostenlosen Probelesen!

Förderpreis „Bildung und Briefmarke“ 2017





Jetzt bewerben! Preisverleihung im Rahmen der Internationalen Briefmarken-Messe in Essen Kinder und Jugendliche über Briefmarken für Bildungsthemen begeistern – diese Idee steht im Mittelpunkt des Förderpreises „BILDUNG UND BRIEFMARKE“, der von der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. in Kooperation mit dem Bund Deutscher Philatelisten e. V. ins Leben gerufen wurde. Mit dem Förderpreis werden besondere Leistungen in der Bildungsarbeit durch den Einsatz von Briefmarken in schulischen und außerschulischen Einrichtungen gewürdigt.

Es kann es sich um einmalige Aktivitäten oder um auf Dauer angelegte Projekte handeln. Im Jahr 2017 wird ein Sonderpreis in Höhe von 300 Euro für Beiträge zum Thema Martin Luther vergeben. Dabei ist es freigestellt, ob sich diese mit dem Leben des Reformators befassen oder mit Schwerpunkten der drei geplanten Briefmarkenausgaben des Jubiläumsjahres 500 Jahre Reformation, Die Bibel in der Übersetzung Martin Luthers und Die Wartburg. Die Geldpreise in Höhe von 500, 300 und 100 Euro sowie für den Sonderpreis werden im Rahmen der Internationalen Briefmarken-Messe 2017 in Essen verliehen. Für Informationen klicken Sie hier. Der Bewerbungsbogen ist zu finden auf www.jugendmarke.de sowie hier oder sind über die Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V., Rochus-straße 8-10, 53123 Bonn erhältlich. Der Bewerbungsschluss ist der 31. März 2017. Ansprechpartner: Ina Pfeiffer, Stiftung Deutsche Jugendmarke, Telefon 0228/95 95 811 Helma Janssen, Bund Deutscher Philatelisten, Telefon Tel.: 04954/6346







